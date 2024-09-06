Носил бороду и усы: как король Чарльз экспериментировал с внешностью в молодости

В молодости король Чарльз иногда экспериментировал с внешностью, как это делает сейчас его сын принц Уильям.

Ранее мы обсуждали новый образ принца Уэльского, когда он появился на выставке "Бездомность: переосмысление" в галерее Саатчи в Лондоне легкой щетиной на лице.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Мы нашли несколько фотографий в архиве, на которых видно, как бороду носит принц Чарльз.

Принц Чарльз III в 1975 году / Фото: Getty Images

А в 70-х годах будущий король экспериментировал с усами. Хотя фотографий монарха, демонстрирующего свои усы, немного, Чарльз был сфотографирован в таком виде в 1975 году, когда его посвятили в сан Великого магистра почетнейшего ордена Бани в Вестминстерском аббатстве.

Принц Чарльз III в 1975 году / Фото: Getty Images

Но известно, что королева Елизавета II не любила бороды, поэтому не позволяла мужчинам из своего окружения их носить. Исключение было лишь для ее любимого внука принца Гарри. Как-то Гарри и его старший брат Уильям даже поссорились из-за того, что наследнику трона не позволялось отращивать бороду.

Принц Чарльз III в молодости / Фото: Getty Images

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