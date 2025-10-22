Носила Armani и Dior: рассматриваем образы королевы Матильды со встреч с итальянским президентом и первой леди

Королева Матильда, король Филипп, Серджо Маттарелла и Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда хорошо подготовилась к визиту итальянского президента и выбрала для выходов несколько луков от Armani из своего обширного гардероба. Одним из них был наряд цвета электрик от Armani Prive с воротником-стойкой под которое она надела плиссированное платье и туфли в тон.

Также Матильда блистала на банкете в платье Armani Prive, сшитом на заказ фиолетового цвета с прозрачным верхом, расшитым камнями и плиссированным подолом.

Вчера во время визита в Le Bois du Cazier в Марчинелле, королева появилась в пудровом платье от Dior с галстуком на шее, тонким поясом и в сочетании с туфлями и клатчем от французского Модного дома.

А чтобы попрощаться с президентом и первой леди королева выбрала образ от Natan Couture, сшитый на заказ, клатч Giorgio Armani и туфли тоже от Armani отдав дань уважения недавно скончавшемуся модельеру.

Концерт прошел в Ла Монне в Брюсселе и был организован президентом Италии в честь короля и королевы.