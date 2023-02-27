Носила бельевые топы: неожиданный образ Кейт Миддлтон, в котором сегодня ее уже не увидишь

Когда Кейт было 23 года она еще не была членом британской королевской семьи и носила вещи, которые носят обычные британки в таком возрасте.

Мы нашли этот редкий снимок будущей принцессы Уэльской в белом бельевом топе, который Миддлтон тогда надела со светлыми джинсами с низкой посадкой и плетеным поясом. На шее у девушки была золотая цепочка с подвеской, а в ушах миниатюрные серьги.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Это фото было сделано перед выпускной церемонией в Сент-Эндрюсском университете, где Кейт получила степень по истории искусств. В университете она училась вместе с принцем Уильямом и, собственно, там же началась их история любви.

Мы рассказывали вам уже как-то о том, каким был стиль Кейт Миддлтон до знакомства с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Сэнт-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

И нет сомнений в том, что он сильно изменился в последние годы, особенно, когда Кейт обрела новый титул и стала принцессой Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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