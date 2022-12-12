Носила белый, черный и бежевый: Меган Маркл рассказала, почему не пыталась выделяться в королевской семье

Благодаря сериалу Netflix "Меган и Гарри" мы узнали не только о том, какой была первая встреча пары, но и о многих интересных моментах из жизни герцогини Сассекской в Британии.

В документальном фильме Меган Маркл впервые рассказала о том, почему, когда жила в королевской семье, предпочитала носить одежду нейтральных оттенков.

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри во время платинового юбилея королевы / Фото: Associated Press

В интервью герцогиня Сассекская рассказала, что она не стремилась выделяться среди остальных членов семьи и, следуя протоколу, не могла это делать, даже если бы очень хотела. Меган говорит, что, появляясь на публичном мероприятии, где были и другие члены семьи, она не могла носить такой же оттенок наряда, как те, кто стоит выше ее по титулу.

И, разумеется, не при каких обстоятельствах не могла носить такой же цвет, в котором в этот же день и на этом же мероприятии появлялась королева Елизавета II. А мы помним, что монарх предпочитала надевать яркие пальто практически всех цветов радуги и делала это для того, чтобы быть замеченной.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Меган же говорит, что ей не оставалось ничего, кроме как носить белый, бежевый и черный цвета. Впрочем, нам кажется, что такие оттенки максимально удачно подчеркивали фигуру герцогини Сассекской.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

К тому же, были у Меган и выходы в красном, зеленом, голубом и даже желтом платьях. Что-то герцогиня забыла об этом.

Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская, Рождество в Сандрингеме, 2018 год / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также в фильме, напомним, Меган рассказала о том, как произошла первая встреча с Кейт и Уильямом и что герцогиню удивило больше всего.

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