Носила блонд до принцессы Кейт: как выглядела королева Летиция со светлыми волосами

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Испании Летиция, к примеру, любила экспериментировать не только с длиной и прическами, но и с цветом волос.

Мы нашли несколько архивных снимков королевы, где она практически блондинка. В 2014 году она носила волосы чуть ниже плеч, и они были выкрашены в светлый оттенок. Это было не однотонное окрашивание, а техника колорирования, что выглядело свежо и стильно.

Напомним, ранее мы уже показывали вам, какие прически носила королева Летиция до того, как стала известной королевской особой. До знакомства со своим будущим мужем принцем Астурийским Фелипе, Летиция Ортис работала журналисткой на испанском ТВ.

