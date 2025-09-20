ТСН в социальных сетях

Носила блонд до принцессы Кейт: как выглядела королева Летиция со светлыми волосами

Принцессу Уэльскую сейчас многие критикуют за новый цвет волос. Но к подобным экспериментам в разные годы прибегали многие королевские особы.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Испании Летиция, к примеру, любила экспериментировать не только с длиной и прическами, но и с цветом волос.

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Летиция / © Associated Press

Мы нашли несколько архивных снимков королевы, где она практически блондинка. В 2014 году она носила волосы чуть ниже плеч, и они были выкрашены в светлый оттенок. Это было не однотонное окрашивание, а техника колорирования, что выглядело свежо и стильно.

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Летиция / © Associated Press

Напомним, ранее мы уже показывали вам, какие прически носила королева Летиция до того, как стала известной королевской особой. До знакомства со своим будущим мужем принцем Астурийским Фелипе, Летиция Ортис работала журналисткой на испанском ТВ.

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Летиция / © Associated Press

Так королева Летиция выглядит сейчас / © Getty Images

Так королева Летиция выглядит сейчас / © Getty Images

