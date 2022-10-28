Носила Диана и носит Кейт: как выглядит уникальное колье королевы Елизаветы II

Ювелирная шкатулка монарха огромная, и после смерти Елизаветы II она достанется другим дамам королевской семьи. В первую очередь украшения королевы будут носить королева Камилла и принцесса Уэльская, Кэтрин.

Было у монарха уникальное колье, которое еще при ее жизни она одалживала лишь двум королевским невесткам – принцессам Уэльским – Диане и Кэтрин.

Это четырехрядное японское жемчужное колье-чокер Four Row с центральной бриллиантовой застежкой изогнутой формы. Как пишет express.co.uk, по словам ювелира Crown Garrard, королева заказала его из набора "лучших культивированных жемчужин, подаренных ей японским правительством".

Елизавета II сама заказала колье, используя жемчуг из собственной коллекции, который она получила в подарок из Японии в 1975 году. Семь лет спустя ожерелье изготовили и впервые монарх надела его в 1982 году.

Королева Елизавета II в колье с бриллиантами и жемчугом из четырех нитей на банкете в Бангладеш, 16 ноября 1983 года / Фото: Associated Press

Самая известная фотография Елизаветы II в этом колье была сделана в Бангладеш во время королевского тура в 1983 году.

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Также Елизавета надевала это роскошное ожерелье в 1990-х годах и появилась в нем на ужине в честь 70-летия бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне в 1995 году.

В 1982 году королева одалживала украшение своей невестке принцессе Уэльской, Диане. Она надевала его на государственный банкет во дворце Хэмптон-Корт в сочетании с тиарой "Узелки любви". Банкет был устроен королевой Беатрикс и принцем Нидерландов Клаусом во дворце Хэмптон-Корт во время визита голландской королевской семьи в Великобританию.

Принцесса Диана, 1982 год / Фото: Getty Images

На принцессе Уэльской, Кэтрин чокер впервые был замечен в 2017 году, она надевала его по случаю 70-летия свадьбы королевы с принцем Филиппом.

Принцесса Кейт на похоронах принца Филиппа, 2021 год / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в чокере королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

В 2021 году в этом же украшении Кейт появилась на похоронах принца Филиппа, а в сентябре 2022-го снова надела его уже на государственные похороны самой Елизаветы II.

Принцесса Уэльская на похоронах королевы Елизаветы II, 2022 год / Фото: Associated Press

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