Носила ее не раз: королева Камилла в броши с голубым лунным камнем

Новый образ королевы Камиллы привлек внимание красивой брошью, которую ее Величество пришпилила к жакету.
Супруга короля Чарльза направилась в Вестминстерское аббатство, чтобы осмотреть новый специальный проект.
Камилла надела короткий голубой жакет в сочетании с белым топом и юбку длины до колен от Bruce Oldfield в сочетании с туфлями с круглыми черными носами от Chanel на каблуках. На жакете у нее красовалась брошь украшена бриллиантами и центральным сверкающим голубым лунным камнем.
Мы уже видели королеву на публике с этим украшением. В июле 2022 года еще в статусе герцогини Корнуольской Камилла надела брошь, чтобы вручить трофей во время скачек в Аскоте.
Также эту же брошь Камилла носила во время приветствия президента ЮАР в Великобритании в ноябре 2022 года.
Предполагается, что брошь может быть украшением эпохи ар-деко. В любом случае она явно среди любимых брошей королевы Камиллы.
Ранее мы рассказывали о любимой сумке королевских особ, которые носят все – от королевы Камиллы до принцессы Уэльской Кэтрин.
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