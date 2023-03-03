Носила глубокое декольте: пикантный лук Кейт Миддлтон, в котором она однажды вышла в свет

До того как Кейт Миддлтон стала невестой принца Уильяма, ее стиль был не таким прекрасным, каким мы видели его потом или видим его уже сейчас, спустя почти двенадцать лет после их свадьбы.

Мы уже показывали вам одно фото образа Кейт, где она запечатлена в бельевом топе. Сейчас такие вещи принцесса не носит или носит топы, поверх которых обязательно надевает жакет.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

А это кадр был сделан, когда Кейт Миддлтон в 2006 году посещала вечеринку в Bluebird по случаю открытия магазина в Bluebird в Лондоне. Одета в тот день Кэтрин была в платье миди с цветочным принтом, которое на декольте было украшено белым кружевом, а на его подоле были рюши. Поверх платья Кейт надела светло-розовый короткий жакет, а на груди у нее была золотая цепочка с кулоном. На плече висела сиреневая сумка, на лице был легкий макияж, а волосы распущены.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

С тех пор Кэтрин сильно похорошела, и это не только заслуга ее стилистов, но и косметологов. Напомним, ранее мы рассказывали, кто из королевских особ прибегал к услугам пластических хирургов и какие "уколы красоты" делал, чтобы выглядеть моложе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

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