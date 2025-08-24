ТСН в социальных сетях

Носила их часто: как выглядит любимая модель шорт принцессы Уэльской Кейт

Этим летом мы практически не видели принцессу Уэльскую на публике, кроме редких публичных выходов в самом начале сезона. Но ранее Кэтрин демонстрировала, какие шорты выбирает для летних прогулок и мероприятий.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Несколькими годами ранее Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом посещала парусную регату во время своего тура по Белизу, Ямайке и Багамским островам.

Кейт носила тогда свою любимую модель бежевых шорт с высокой талией в сочетании с белой футболкой-поло и темно-коричневым плетенным поясом, а также удобными белыми кедами.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Похожие короткие серые шорты принцесса надевала и на другое спортивное мероприятие, сочетая их с теми же белыми кедами, белой олимпийской и бейсболкой. У Кейт красивые ноги, жаль, что она так редко появляется на публике в шортах.

Принц Уильям и принцесса Уэльская / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам образы другой королевской особы в шортах. Дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл — в повседневной жизни любит такие носить.

