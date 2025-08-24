- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Носила их часто: как выглядит любимая модель шорт принцессы Уэльской Кейт
Этим летом мы практически не видели принцессу Уэльскую на публике, кроме редких публичных выходов в самом начале сезона. Но ранее Кэтрин демонстрировала, какие шорты выбирает для летних прогулок и мероприятий.
Несколькими годами ранее Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом посещала парусную регату во время своего тура по Белизу, Ямайке и Багамским островам.
Кейт носила тогда свою любимую модель бежевых шорт с высокой талией в сочетании с белой футболкой-поло и темно-коричневым плетенным поясом, а также удобными белыми кедами.
Похожие короткие серые шорты принцесса надевала и на другое спортивное мероприятие, сочетая их с теми же белыми кедами, белой олимпийской и бейсболкой. У Кейт красивые ноги, жаль, что она так редко появляется на публике в шортах.
Напомним, ранее мы показывали вам образы другой королевской особы в шортах. Дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл — в повседневной жизни любит такие носить.