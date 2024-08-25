Носила каблуки и красивые платье: как выглядела Мелания Трамп во время беременности

Мелании Трамп - третьей супруге скандального миллионера и политика Дональда Трампа - сейчас 54 года. С мужем она в браке уже 19 лет и воспитывает единственного их общего сына - Бэррон, которому сейчас 18 лет.

Во время беременности Мелания активно посещала различные мероприятия, красные дорожки и встречи. Мелания носила дизайнерские платья, каблуки, делала любимую укладку и макияж. Пока живот не стал довольно большим, будущую мать, которой тогда было 35 лет, можно было увидеть в светском обществе часто.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Однако, согласно The Mirror, Трамп не присутствовал при рождении своего младшего ребенка. А вот сама Мелания активно готовилась к беременности, наняла няню на полный рабочий день, чтобы ей помогали с младенцем, и обустраивала дом.

Также, судя по всему, никакие особых изменений в поведении мужа, которому на тот момент было 59 лет, не ожидала, поскольку в одном из комментарием перед рождение ребенка сказала: "Я не ожидаю, что он будет ходить по Пятой авеню с коляской". Пол ребенка они тоже специально не узнавали. Бэррон был первым ребенком Мелании и пятым для Дональда. Больше детей они не завели. Ходили слухи, что якобы Трамп поставил Мелании условие, что после родов она должна вернуть себе былую форму. Однако как-то на вопрос журналиста о еще одном ребенке он сказал: "Мы на самом деле не думаем орождении еще детей".

Бэррон Трамп с родителями / Фото: Associated Press

Бэррон родился 20 марта 2006 года. Сейчас он очень похож на своего отца. На публике младший сын политика появляется крайне редко.

Бэррон Трамп с родителями / Фото: Associated Press

Бэррон Трамп / Фото: Associated Press

Читайте также:

Стильные образы Мелании Трамп (23 фото)