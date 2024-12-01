Носила кардиган с меховой отделкой: вспоминаем любимый теплый наряд Жаклин Кеннеди из 70-х

Ее не раз фотографировали в этом теплом изделии во время прогулок и посещения мероприятий.

Стиль Жаклин Кеннеди - бывшей первой леди США - на протяжении многих лет считается каноническим. Однако во внимание стоит брать не только наряды, которые она носила живя в Белом доме, но и то, что выбирала, когда переехала в Нью-Йорк. В гардеробе этой женщины было много брючных костюмов, тренчей, базовых повседневных нарядов.

Но была у Жаклин еще одна особенность - когда ей нравилась какая-то вещь, то она покупала ее сразу в нескольких цветах. Одним из таких универсальных нарядов в ее гардеробе стал кардиган от Saint Laurent.

Кардиган был с крупной вязкой косами, застегивался на пуговицы, а на вороте его украшала меховая отделка.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

У нее эта вещь была в двух цветах - коричневом и черном. Носила она его обычно в сочетании с брюками и рубашками.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Вещь настолько универсальна, что актуальна и сегодня. Подобные кардиганы можно увидеть в некоторых коллекциях современных брендов, но уже, конечно же, без натурального лисьего меха.

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