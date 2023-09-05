Носила кольцо и делала маникюр: как выглядела королева Летиция в день помолвки с принцем Фелипе

7 августа 1999 года Летиция вышла замуж за Алонсо Герреро Переса, своего школьного учителя литературы, с которым она встречалась 10 лет. Брак был зарегистрирован только в мэрии и закончился разводом в 2000 году.

А в 2003 испанский королевский дворец объявил о помолвке принца Фелипе с журналисткой Летицией Ортис Рокасолано. Поскольку первый брак Летиции не был церковным, Католическая церковь не возражала против ее бракосочетания с принцем Астурийским.

В день помолвки Летиция появилась на публике в белом брючном костюме и черных замшевых туфлях-лодочках на шпильках. Фелипе подарил своей невесте обручальное кольцо из белого золота, а Летиция вручила Фелипе запонки из белого золота с сапфирами и книгу классика испанской литературы Мариано Хосе де Ларры "Паж короля Энрике Слабого".

Летиция Ортис Рокасолано и наследный принц Фелипе / Фото: Getty Images

Затем Фелипе и Летиция приняли участие в пресс-конференции для 250 журналистов из более чем 10 стран мира. После помолвки Летиция переехала во дворец Сарсуэла.

На пальце у Летиции засверкало красивое кольцо из белого золота, а ее ногти были накрашены светлым лаком. Что примечательно, спустя двадцать лет после дня своей помолвки, королева Летиция перестала носить это кольцо, а также давно не покрывает ногти лаком. Даже прозрачным.

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

Напомним, мы неоднократно публиковали фото и показывали, как королева Летиция пренебрегает маникюром.

Кольцо Летиции Ортис / Фото: Getty Images

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