Носила короткое каре: редкие кадры Мелании Трамп в детстве, сделанные еще в Словении

На этом архивном фото видно, что свой путь в моделинге она начинала с раннего возраста.

20 января Мелания Трамп, после инаугурации ее мужа на пост президента, стала второй раз первой леди США. За многолетнюю историю этой страны она является всего лишь второй эмигранткой, которая носит это звание. Первой была родившаяся в Лондоне Луиза Адамс, жена президента Джона Куинси Адамса.

Мелания Трамп (вторая справа) / Фото: Getty Images

Мелания, которой сейчас 54 года, родилась в 1970 году в Словении, в городе Ново-Место. На этом архивном фото, которое сделано в 1977 году, в Раденцах, она на сцене вторая справа.

Будучи ребенком Мелания принимала участие в показах Jutranjka - текстильной фабрики, на которой работала ее мама Амалия Кнавс. Женщина рисовала эскизы нарядов для своей дочери.

Мелания Трамп (в центре) / Фото: Getty Images

Меланию, как модель, открыл словенский модный фотограф Стане Йерко, когда ей было шестнадцать. В то время она хотела стать модельером, а не моделью. По мере развития своей модельной карьеры она путешествовала в поисках работы моделью и в результате оказалась в Нью-Йорке, где в 1998 году встретила своего мужа Дональда Трампа. Их роскошная свадьба состоялась 22 января 2005 года в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, Флорида. на невесте было очень дорогое платье от Christian Dior.

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