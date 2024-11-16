Носила мини-платье винного оттенка: вспоминаем эффектный и яркий образ принцессы Дианы от Valentino

Винный - один из самых модных оттенков 2024 года, в котором многие бренды выпустили аксессуары, платья и верхнюю одежду. Также интересным трендом холодного сезона стали колготки такого оттенка. Однако до того, как в мире моды заговорили обо всем этом, принцесса Диана демонстрировала мастер-класс не только, как носить марсала, но и как сочетать такое платье с цветными колготками.

В ноябре 1992 года принцесса Уэльская посетила мероприятие Пола Маккартни в Париже. Тогда знаменитая королевская персона появилась на публике не в британском бренде, а в наряде от итальянского Модного дома Valentino. На Диане было мини-платье верхняя часть которого была из бархата и с широким фестончатым вырезом, а юбка выполнена из цветочного кружева. Наряд скорее всего был пошит для Дианы по индивидуальному заказу. Модель платья основана на коллекциях Haute Couture осень-зима 1991 и Ready-To-Wear весна-лето 1992.

Принцесса дополнила наряд парой сережек с бриллиантами, рубинами и жемчугом. Каплеподобные жемчужины являлись свадебным подарком и она их вставила в эти серьги. Также она носила в тот вечер колготки в цвет наряда и сатиновые туфли на каблуках. В руке у нее был небольшой клатч-конверт.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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