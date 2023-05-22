Носила наряды с желто-голубыми деталями: рассматриваем красивый аутфит королевы Елизаветы II

Ярких образов покойной королевы Елизаветы II очень не хватает. Монарх знала толк в гардеробе и всегда выглядела очень привлекательно хотя и не любила быть в центре внимания.

На этом фото можно рассмотреть образ королевы Елизаветы II в деталях. Кадр был сделан во время визита Ее Величества в Бордо во Франции, но вот в каком году не уточняется.

Королева одета в белое пальто с желто-голубой окантовкой, а под пальто у монарха цветочное платье тоже в желто-синих оттенках. На голове у королевы шляпа, которая декорирована сбоку цветком с голубой деталью. Также королева дополнила тогда образ жемчужным колье на шее из трех нитей и жемчужными серьгами.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину британская королева публично неоднократно поддержала нашу страну.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Это продолжает делать и ее сын – король Чарльз III. Во время встречи с президентом Зеленским в феврале 2023 года король более десяти секунд не отпускал руку украинского лидера.

Жаль только галстука в сине-желтых цветах мы на короле еще не видели, а между прочим президент США – Джо Байден – такой давно носит.

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