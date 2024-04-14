Носила не только "улей" на голове: какой была прическа принцессы Анны в молодости

Королевская принцесса Анна почти всю жизнь носит одну и ту же прическу. Но в молодости все же иногда экспериментировала с образами.

Ее любимая прическа – улей, с которым дочь королевы Елизаветы II появляется на публике из года в год.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Но мы нашли несколько фотографий Ее Высочества в юные годы, когда она носила распущенные волосы.

На этом снимке Анна запечатлена со своим отцом принцем Филиппом на борту яхты Yeoman XVI во время Недели Кауса. У нее распущены волосы, хотя и зачесаны назад в высокую объемную прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Тогда в 70-х принцессу Анну часто можно было увидеть именно с такой прической. Это фото было сделано 14 апреля 1970 года в Мельбурне. Тогда принцесса Анна покидала город в сторону Брисбена, еще одного этапа тура королевской семьи по Австралии.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

А здесь принц Чарльз, принцесса Анна и Триша Никсон присутствуют на ужине в Белом доме во время двухдневного визита британского принца и принцессы в Соединенные Штаты 19 июля 1970 года в Вашингтоне. Здесь 20-летняя Анна также предстала с распущенными волосами, несколько прядей которых заколола заколкой сзади.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядело одно из самых провокационных платьев принцессы Анны.

Читайте также: