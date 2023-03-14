Носила не только яркие пальто: редкий выход королевы Елизаветы II в брюках

Уже полгода прошло с момента смерти королевы Елизаветы II. Она запомнилась людям не только, как монарх, которая пребывала на троне 70 лет.

Королева Елизавета II не любила быть в центре внимания, но ее долг обязывал делать так, чтобы оставаться всегда заметной. Именно по этой причине гардероб Ее Величества пестрил разными цветными нарядами.

Стиль королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II носила преимущественно платья и пальто. И очень любила монохромные образы. Ее невестка королева Камилла теперь часто повторяет такие луки. Но, бывали у Елизаветы II иногда и выходы в брюках, хотя и редкие.

На этом фото Ее Величество запечатлена в гавани Скрабстера 2 августа 2010 года в Шотландии. Королева и герцог Эдинбургский тогда вместе с королевской семьей отправились в десятидневный круиз, чтобы отпраздновать 60-летие королевской принцессы Анны.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

На Елизавете в тот день было короткое баклажановое пальто, черные шерстяные брюки со стрелками, а также туфли на шнуровке и платок в принт подсолнухов на голове. В руках королева несла сумку от Launer, а ее губы были накрашены помадой.

Напомним, ранее мы показывали вам образ королевы Елизаветы II в забавном тренче-разлетайке, когда Ее Величество посещала Дерби.

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