Носила платье без рукавов и укладку в стиле 60-х: как выглядела королева София в день своей помолвки
Мы решили вспомнить, как выглядела греческая королева София в день своей помолвки с испанским тогда инфантом Хуаном Карлосом.
София познакомилась со своим троюродным братом по отцовской линии, тогдашним инфантом Хуаном Карлосом из Испании, во время круиза по греческим островам в 1954 году. Затем они встретились снова на свадьбе герцога Кентского, ее троюродного брата по отцовской линии, в Йоркском соборе в июне 1961 года.
Их помолвка состоялась 24 сентября 1961 года. София перешла из греческого православия в католичество, чтобы стать более приемлемой для католической Испании.
В день объявления о будущем бракосочетании пары София была в светлом пальто под которое надела платье без рукавов, дополнила образ колье на шее и объемной прической в духе того времени. Ее образ дополняли две броши на воротнике пальто, несколько браслетов и сумка на короткой ручке.
14 мая 1962 года в Афинах состоялась свадьба пары. А 22 ноября 1975 года Хуан Карлос был провозглашен королем, а его супруга София — королевой Испании. В браке у них родилось трое детей — инфанты Елена и Кристина и принц Филипп, который ныне является королем Испании Филиппом VI.