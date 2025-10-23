ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Общество
159
1 мин

Носила платье без рукавов и укладку в стиле 60-х: как выглядела королева София в день своей помолвки

Мы решили вспомнить, как выглядела греческая королева София в день своей помолвки с испанским тогда инфантом Хуаном Карлосом.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
София и Хуан Карлос

София и Хуан Карлос / © Getty Images

София познакомилась со своим троюродным братом по отцовской линии, тогдашним инфантом Хуаном Карлосом из Испании, во время круиза по греческим островам в 1954 году. Затем они встретились снова на свадьбе герцога Кентского, ее троюродного брата по отцовской линии, в Йоркском соборе в июне 1961 года.

Их помолвка состоялась 24 сентября 1961 года. София перешла из греческого православия в католичество, чтобы стать более приемлемой для католической Испании.

София и Хуан Карлос / © Getty Images

София и Хуан Карлос / © Getty Images

В день объявления о будущем бракосочетании пары София была в светлом пальто под которое надела платье без рукавов, дополнила образ колье на шее и объемной прической в духе того времени. Ее образ дополняли две броши на воротнике пальто, несколько браслетов и сумка на короткой ручке.

София и Хуан Карлос / © Getty Images

София и Хуан Карлос / © Getty Images

14 мая 1962 года в Афинах состоялась свадьба пары. А 22 ноября 1975 года Хуан Карлос был провозглашен королем, а его супруга София — королевой Испании. В браке у них родилось трое детей — инфанты Елена и Кристина и принц Филипп, который ныне является королем Испании Филиппом VI.

Экс-король Испании Хуан Карлос I и королева София / © Getty Images

Экс-король Испании Хуан Карлос I и королева София / © Getty Images

