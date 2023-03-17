Носила прозрачные платья: редкий выход королевы Елизаветы II (фото)

Ее Величество королева Елизавета II всю жизнь и долгие 70 лет своего царствования демонстрировала на публике очень запоминающиеся образы.

В последние годы жизни монарх любила платья с цветочным принтом и однотонные, но непременно ярких цветов пальто. Выглядеть ярко Елизавете II было необходимо для того, чтобы быть замеченной в толпе на любом мероприятии, где бы она ни появилась.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Когда королева была моложе, она носила платья и более приглушенных цветов. Любила белые и молочно-белые наряды или нежно-розовые. А бывало даже выходила в свет в полупрозрачных платьях.

Как раз это фото было сделано, когда Ее Величество направлялась на банкет в финской резиденции в Лондоне, устроенный президентом и миссис Ахтисаари из Финляндии. На королеве было нежно-розовое платье с прозрачными рукавами и расшитое пайетками. К наряду королева тогда подобрала серебристую сумку и такие же туфли на каблуках. Она была в белых перчатках, а на ее запястьях было по несколько драгоценных браслетов. Также колье из камней сверкало на шее, а в ушах – серьги.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, как королева Камилла посетила Челтнемский фестиваль, куда приехала в броши своей покойной свекрови.

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