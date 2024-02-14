Носила сердце на шее: как выглядело особенное колье принцессы Дианы

Это было лаконичное колье, подаренное принцессе Уэльской ее мужем Чарльзом.

Подарок Чарльз преподнес супруге в честь рождения их первенца – принца Уильяма в июне 1982 года. Это было бриллиантовое колье с сердцем из желтых бриллиантов.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана носила это украшение на благотворительном концерте в Уэльсе в октябре 1982 года. А также надевала его несколько раз для официальных портретов принца Уильяма и для его крещения в 1982 году в Белой гостиной Букингемского дворца, пишет Daily Mail.

В нем же принцесса Уэльская появилась похоронах принцессы Монако Грейс.

Принцесса Диана на похоронах принцессы Монако Грейс / Фото: Getty Images

У нынешней принцессы Уэльской Кэтрин – супруги принца Уильяма – тоже есть украшение с сердцем. Это золотое колье от Laura Lombardi с подвеской в форме сердца, стоимостью 235 фунтов стерлингов (295 долларов). В нем Кэтрин появилась в студии Radio 1 в рамках Всемирного дня психического здоровья в октябре 2022 года.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Напомним, вторая супруга короля Чарльза – королева Камилла – тоже может похвастаться красивым драгоценным украшением в форме сердца.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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