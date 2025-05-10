Носила шляпку с цветами: бывший премьер-министр Лиз Трасс появилась в Вестминстерском аббатстве

Лиз Трасс / © Associated Press

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49-летняя Лиз Трасс, которая является бывшим премьер-министром Великобритании — присоединилась к политикам и королевской семье в Вестминстерском аббатстве. В этой известной готическая церкви в Вестминстере 8 мая состоялась особая благодарственная служба в честь 80-й годовщины Дня победы во Второй мировой войне.

На мероприятии она появилась в наряде, который уже неоднократно носила — темно-синем трикотажном платье с длинными рукавами, баской и драпировками. Наряд Лиз Трасс дополнила черными колготками, туфлями на каблуках, а также синей шляпкой, декорированной цветами. Также Трасс носила несколько лаконичных украшений — цепочку на шее и любимые часы на руке.

Лиз Трасс / © Getty Images

Также это мероприятие посетил уже нынешний премьер Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер. Леди Стармер тоже носила синее платье и шляпку, но ее наряд был значительно светлее, чем у Лиз Трасс.

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Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер / © Associated Press

Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер / © Associated Press