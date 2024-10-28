Носила синий и белый: эксперт рассказал, почему королева Камилла выбирала наряды этих цветов в туре

Во время своего королевского турне по Австралии и Самоа королева Камилла часто носила сине-белые наряды, что несет в себе мощный посыл, считает эксперт в области моды.

Их тур с королем Чарльзом длился одиннадцать дней, и каждый новый раз Камилла появлялась на публике в белых, нежно-розовых или сине-голубого оттенка нарядах. Преимущественно это были платья-миди ее любимого дизайнера Fiona Claire или наряды от Anna Valentine.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Консультант по имиджу Франческа Кейрнс объяснила, что королева Камилла находится в "летнем" цветовом сезоне, характеризующемся "мягкими, прохладными цветами". Выбор Ее Величества синего и белого во время королевского тура хорошо сочетается, демонстрируя ее "естественную элегантность".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

В эксклюзивном интервью Express.co.uk Франческа сказала: "С точки зрения стиля Камилла излучает уверенность и изящество. Ее наряды часто сочетают современные тенденции с классическими элементами, что делает ее образ одновременно модным и вневременным".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

К тому же эксперт считает, что каждый оттенок, отлично сочетается с цветом лица королевы. "Сочетание синего и белого традиционно означает доверие, преданность и мир. Оно отражает спокойное, но авторитетное присутствие, которое подходит ее королевской роли".

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы уже рассказывали, почему королева Камилла носит наряды королевского синего цвета.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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