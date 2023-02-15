Носила тренч поверх пальто: забавный лук королевы Елизаветы II, который вы не видели ранее

За долгие 70 лет царствования на престоле королева Великобритании сотни тысяч раз была запечатлена на камеры фотографов.

Сегодня хотим показать вам один из ее забавных образов в плаще-разлетайке, или, как сейчас его называют, тренче. Снимок был сделан в марте 2003 года, тогда Ее Величеству было 77 лет (всего на три года больше, чем ее старшему сыну и нынешнему королю Чарльзу III).

В тот день монарх посетила Великую военную гоночную встречу – это национальное мероприятие по охотничьим гонкам, а приехала она туда, чтобы представить скульптуру своей матери Елизаветы Боуз-Лайон.

Королева надела этот забавный плащ поверх синего пальто, так как погода была в тот день дождливая. Обута она была в высокие черные сапоги на невысоких каблуках, а в руках держала прозрачный зонт-трость. Неизменным в ее образе аксессуаром была шляпа, подобранная в тон пальто, естественно. Розовая помада на губах и любимые жемчужные серьги в ушах завершали образ.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам еще один образ королевы Елизаветы II в тренче. В таком забавном аутфите монарх приезжала на Эпсомское Дерби 6 июня 1990 года.

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