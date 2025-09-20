- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 2 мин
Носила "тяжелый" люкс: иорданская принцесса Раджва посетили ужин в Вашингтоне
Арабский принц и принцесса отправились в столицу Америки.
Наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва Аль-Хусейн посетили банкет, устроенный вице-президентом Соединенных Штатов Дж. Д. Вэнсом и его женой — второй леди Ушей Вэнс в Вашингтоне. Пара посетила США с официальным визитом.
Как сообщает Jordan News Agency, во время ужина принц и Вэнс обсудили тесные связи между Иорданией и США и рассмотрели пути укрепления сотрудничества. Они также рассмотрели усилия по восстановлению стабильности и содействию мира на Ближнем Востоке.
В рамках этой встречи королевская пара сфотографировалась с супругами Вэнс и принцесса надела на это мероприятие комплект с блузы и асимметричной юбки от McQueen в красивый цветочный принт, который дополнила черным поясом и аксессуарами от люксовых брендов — туфлями с открытой пяткой Gianvito Rossi и квадратной сумкой с перфорацией от ALAÏA.
Встреча арабской пары в США состоялась паралельно встрече Дональна Трампа с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Лондоне. Напомним, что президент Америки и Мелания Трамп провели в Великобритании несколько дней с государственным визитом и посетили роскошный банкет с свою честь.