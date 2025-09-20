Носила "тяжелый" люкс: иорданская принцесса Раджва посетили ужин в Вашингтоне

Наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла II и его жена принцесса Раджва Аль-Хусейн, вице-президент США Дж. Д. Вэнс и Уша Вэнс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва Аль-Хусейн посетили банкет, устроенный вице-президентом Соединенных Штатов Дж. Д. Вэнсом и его женой — второй леди Ушей Вэнс в Вашингтоне. Пара посетила США с официальным визитом.

Как сообщает Jordan News Agency, во время ужина принц и Вэнс обсудили тесные связи между Иорданией и США и рассмотрели пути укрепления сотрудничества. Они также рассмотрели усилия по восстановлению стабильности и содействию мира на Ближнем Востоке.

В рамках этой встречи королевская пара сфотографировалась с супругами Вэнс и принцесса надела на это мероприятие комплект с блузы и асимметричной юбки от McQueen в красивый цветочный принт, который дополнила черным поясом и аксессуарами от люксовых брендов — туфлями с открытой пяткой Gianvito Rossi и квадратной сумкой с перфорацией от ALAÏA.

Наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла II и его жена принцесса Раджва Аль-Хусейн / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Встреча арабской пары в США состоялась паралельно встрече Дональна Трампа с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Лондоне. Напомним, что президент Америки и Мелания Трамп провели в Великобритании несколько дней с государственным визитом и посетили роскошный банкет с свою честь.