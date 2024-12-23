Носила юбки, принты и сдержанные платья: вспоминаем образы Меган Маркл в 2024 году

В отличие от принцессы Кейт, которая практически не выходила в 2024 году на публику из-за болезни, герцогиня Сассекская более часто радовала королевских поклонников. Супруга принца Гарри неоднократно посещала светские мероприятия, презентации и даже отправилась с мужем в небольшой тур в другу страну и посетила подготовку к Invictus Games.

Поскольку год добегает конце, предлагаем вспомнить все образы американки, которая завладела сердцем британского принца.

23 января

Меган и принц Гарри посетили вместе премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь", которая состоялась на Ямайке. Герцогиня тогда надела черный наряд состоявший из топа на тонких бретельках и пышной юбки от Carolina Herrera, которую сшили специально для нее на заказ.

Брайан Роббинс, Трейси Джеймс, Меган Маркл и принц Принц Гарри / Фото: Getty Images

14-16 февраля

Пара провела это время в Канаде, где проходила подготовка к Invictus Games, которые пройдут в 2025 году. Меган за это время продемонстрировала несколько теплых образов от самых разных брендов.

На Меган была молочная куртка от Calvin Klein и шапка Burberry.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В этом луке она надела короткую куртку от Hermes.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также Меган носила пальто от Sentaler.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

8 марта

Меган посетила штат Техас, где приняла участии в конференции. В тот день на ней был комплект от от Giuliva Heritage, который она носила в сочетании с бабушами от Valentino.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

12 апреля

Меган и принц Гарри посетили благотворительный турнир Royal Salute Polo Challenge. На герцогине было красивое платье от Heidi Merrick, которое она носила в сочетании с туфлями от Aquazzura и сумкой от Valentino.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

10-11 мая

Это время пара провела в Нигерии. В этой африканской стране бывшая актриса демонстрировала самые разные образы и украшения.

В частности Меган продемонстрировала бежевое длинное платье от Heidi Merrick, которое носила в сочетании с серьгами от Lanvin.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Носила она и светлые костюмы, как, например, ее образ от Altuzarra. Дополнила она лук тогда туфлями от Manolo Blahnik.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также Меган продемонстрировала белое простое платье от бренда St. Agni, которое дополнила серьгами от Dior.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Более креативным выбором стал наряд с тропическим принтом от Johanna Ortiz.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ярко и одновременно элегантно было сочетание белой блузы от Carolina Herrera и синей юбки в африканском стиле от Funmi Ajila.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Ее платье с американской проймой и декольте было не менее оригинальным. Наряд был от Johanna Ortiz.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Самыми яркими образами герцогини стали два красивых платья - желтое от Carolina Herrera и красное с потрясающим подолом от Orire.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

11 июля

Элегантная герцогиня надела платье от Oscar de la Renta на церемонию вручения премии ESPY.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

14-15 августа

Эти дни пара провела в Колумбии. Меган опять блистала демонстрируя новые наряды и бренды. В частности она носила синий костюм от Veronica Beard в сочетании со слингбэками от Manolo Blahnik.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Взяла с собой в поездку американка также жакет от Loro Piana, обувь Chanel и серьги-бабочки своей свекрови принцессы Дианы.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ее любимое сочетание - светлая рубашка и яркая юбка. Для одного из мероприятий Меган выбрала бренды Giuliva Heritage и Juan De Dios.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

А вот ее платье от Johanna Ortiz вызвало много обсуждений, однако герцогиня выглядела в нем отлично. Кстати, сочетала она его с колье от Cartier.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

Затем Меган надела коричневый лук, в котором сочетала рубашку от Victoria Beckham и оригинальные шелковые брюки.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

В рамках своей насыщенной программы пара опять вышла в свет и на Меган в этот раз были совершенно противоположные образы. Белый наряд с топом и легкой льняной юбкой, а также оригинальный комплект от Johanna Ortiz.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

18 августа

Она надела на мероприятие белый топ без рукавов от Mango и яркую юбку от Silvia Tcherassi.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Пара появилась на музыкальной фестивале и на герцогини было зеленое платье в белый принт от Andres Otalora.

Меган и Гарри и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Getty Images

2 октября

Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в белых брюках и голубой рубашке, которые дополнила туфлями от Manolo Blahnik.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

5 октября

Меган надела любимое красное платье от Carolina Herrera и вышла в свет. Наряд стал очень обсуждаем.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

14 ноября

Меган надела на вечеринку черные топ и брюки от Khaite Prim. Мероприятие проходило в Калифорнии.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

28 ноября

Она обожает водолазки и опять выбрала одну из них для светского выхода. На Сассекской был бежевый наряд и ее любимые золотые украшения.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

4 декабря

Это было последнее появление Меган на публике в 2024 году. Она посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе в длинном черном платье со шлейфом.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Читайте также:

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)