Носила юбки, принты и сдержанные платья: вспоминаем образы Меган Маркл в 2024 году

Это небольшой путеводитель по нарядам герцогини.
В отличие от принцессы Кейт, которая практически не выходила в 2024 году на публику из-за болезни, герцогиня Сассекская более часто радовала королевских поклонников. Супруга принца Гарри неоднократно посещала светские мероприятия, презентации и даже отправилась с мужем в небольшой тур в другу страну и посетила подготовку к Invictus Games.
Поскольку год добегает конце, предлагаем вспомнить все образы американки, которая завладела сердцем британского принца.
23 января
Меган и принц Гарри посетили вместе премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь", которая состоялась на Ямайке. Герцогиня тогда надела черный наряд состоявший из топа на тонких бретельках и пышной юбки от Carolina Herrera, которую сшили специально для нее на заказ.
14-16 февраля
Пара провела это время в Канаде, где проходила подготовка к Invictus Games, которые пройдут в 2025 году. Меган за это время продемонстрировала несколько теплых образов от самых разных брендов.
На Меган была молочная куртка от Calvin Klein и шапка Burberry.
В этом луке она надела короткую куртку от Hermes.
Также Меган носила пальто от Sentaler.
8 марта
Меган посетила штат Техас, где приняла участии в конференции. В тот день на ней был комплект от от Giuliva Heritage, который она носила в сочетании с бабушами от Valentino.
12 апреля
Меган и принц Гарри посетили благотворительный турнир Royal Salute Polo Challenge. На герцогине было красивое платье от Heidi Merrick, которое она носила в сочетании с туфлями от Aquazzura и сумкой от Valentino.
10-11 мая
Это время пара провела в Нигерии. В этой африканской стране бывшая актриса демонстрировала самые разные образы и украшения.
В частности Меган продемонстрировала бежевое длинное платье от Heidi Merrick, которое носила в сочетании с серьгами от Lanvin.
Носила она и светлые костюмы, как, например, ее образ от Altuzarra. Дополнила она лук тогда туфлями от Manolo Blahnik.
Также Меган продемонстрировала белое простое платье от бренда St. Agni, которое дополнила серьгами от Dior.
Более креативным выбором стал наряд с тропическим принтом от Johanna Ortiz.
Ярко и одновременно элегантно было сочетание белой блузы от Carolina Herrera и синей юбки в африканском стиле от Funmi Ajila.
Ее платье с американской проймой и декольте было не менее оригинальным. Наряд был от Johanna Ortiz.
Самыми яркими образами герцогини стали два красивых платья - желтое от Carolina Herrera и красное с потрясающим подолом от Orire.
11 июля
Элегантная герцогиня надела платье от Oscar de la Renta на церемонию вручения премии ESPY.
14-15 августа
Эти дни пара провела в Колумбии. Меган опять блистала демонстрируя новые наряды и бренды. В частности она носила синий костюм от Veronica Beard в сочетании со слингбэками от Manolo Blahnik.
Взяла с собой в поездку американка также жакет от Loro Piana, обувь Chanel и серьги-бабочки своей свекрови принцессы Дианы.
Ее любимое сочетание - светлая рубашка и яркая юбка. Для одного из мероприятий Меган выбрала бренды Giuliva Heritage и Juan De Dios.
А вот ее платье от Johanna Ortiz вызвало много обсуждений, однако герцогиня выглядела в нем отлично. Кстати, сочетала она его с колье от Cartier.
Затем Меган надела коричневый лук, в котором сочетала рубашку от Victoria Beckham и оригинальные шелковые брюки.
В рамках своей насыщенной программы пара опять вышла в свет и на Меган в этот раз были совершенно противоположные образы. Белый наряд с топом и легкой льняной юбкой, а также оригинальный комплект от Johanna Ortiz.
18 августа
Она надела на мероприятие белый топ без рукавов от Mango и яркую юбку от Silvia Tcherassi.
Пара появилась на музыкальной фестивале и на герцогини было зеленое платье в белый принт от Andres Otalora.
2 октября
Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в белых брюках и голубой рубашке, которые дополнила туфлями от Manolo Blahnik.
5 октября
Меган надела любимое красное платье от Carolina Herrera и вышла в свет. Наряд стал очень обсуждаем.
14 ноября
Меган надела на вечеринку черные топ и брюки от Khaite Prim. Мероприятие проходило в Калифорнии.
28 ноября
Она обожает водолазки и опять выбрала одну из них для светского выхода. На Сассекской был бежевый наряд и ее любимые золотые украшения.
4 декабря
Это было последнее появление Меган на публике в 2024 году. Она посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе в длинном черном платье со шлейфом.
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