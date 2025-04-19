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Носила жакет и милые серьги: японская принцесса Како посетила Институт лакового искусства
30-летняя японская принцесса Како посетила Институт лакового искусства. Во время своего визита она встретилась с членами Ассоциации ремесел Японии.
Институт префектуры Исикава Вадзима был выбран в качестве лауреата 18-й премии Ёмиури Аониеси, которая присуждается отдельным лицам и группам, приверженным сохранению и передаче культурного наследия — традиционных навыков, используемых для создания лакированных изделий, включая знаменитый Вадзима-нури.
В тот день принцесса надела лаконичный деловой наряд, поскольку сочетала голубую блузу со светлыми двубортным жакетом. Также она носила темные классические штаны, а нежности ее образу добавляли серьги.
Затем японская принцесса в монохромном луке ознакомилась с гончарным процессом. Како посетила гончарную студию Kinzangama в городе Комацу. Там ей провели экскурсию и она понаблюдала за процессом производства изделий.