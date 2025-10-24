- Дата публикации
Носила черную одежду и тиару: вспоминаем образы королевы Елизаветы II с аудиенций с Папой Римским
Вчера королева Камилла в черной вуали, подобно королеве Елизавете II, появилась на исторической встрече с Папой Львом XIV в Ватикане.
Образ Камиллы вызвал много разговоров. Ее платье средней длины от Fiona Clare выглядело элегантно, а вот черная вуаль была дополнена цветочным венком от Philip Treacy, что выглядело необычно и чем-то напоминало свадебный головной убор супруги короля Чарльза.
Мы решили вспомнить некоторые встречи покойной королевы Елизаветы II с Папой Римским, их было несколько.
В 1951 году тогда еще будущая королева Великобритании, принцесса Елизавета, встретилась Папой Пием в Ватикане. Принцесса и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский, были приняты Папой на частной аудиенции, длившейся полчаса. Наследная принцесса тогда носила черное платье и вуаль на голове.
В мае 1961 года уже в статусе королевы Елизавета II встречалась с Папой Иоанном XXIII. На фото они прогуливаются по Тронному залу Ватиканского дворца, в Италии. На королеве черное макси-платье из кружева, тиара «Кокошник» и жемчужные украшения.
В октябре 1980 года Елизавета II и принц Филипп присутствовали на аудиенции у Папы Иоанна Павла II в его личном кабинете в Ватикане. Тогда королева также была во всем черном, с вуалью и в сверкающей бриллиантовой тиаре на голове.
Королева Камилла решила, по всей видимости, тиару не надевать, а выбрала более удобный головной убор для такой торжественной встречи.
