Носила черную одежду и тиару: вспоминаем образы королевы Елизаветы II с аудиенций с Папой Римским

Королева Елизавета II и принц Филипп с Папой Иоанном Павлом II / © Associated Press

Образ Камиллы вызвал много разговоров. Ее платье средней длины от Fiona Clare выглядело элегантно, а вот черная вуаль была дополнена цветочным венком от Philip Treacy, что выглядело необычно и чем-то напоминало свадебный головной убор супруги короля Чарльза.

Мы решили вспомнить некоторые встречи покойной королевы Елизаветы II с Папой Римским, их было несколько.

Королева Камилла / © Getty Images

В 1951 году тогда еще будущая королева Великобритании, принцесса Елизавета, встретилась Папой Пием в Ватикане. Принцесса и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский, были приняты Папой на частной аудиенции, длившейся полчаса. Наследная принцесса тогда носила черное платье и вуаль на голове.

Принцесса Елизавета и Папа Пий XII, 1951 год / © Associated Press

В мае 1961 года уже в статусе королевы Елизавета II встречалась с Папой Иоанном XXIII. На фото они прогуливаются по Тронному залу Ватиканского дворца, в Италии. На королеве черное макси-платье из кружева, тиара «Кокошник» и жемчужные украшения.

Королевы Елизавета II с Папой Иоанном XXIII, 1961 год / © Associated Press

Королевы Елизавета II с Папой Иоанном XXIII, 1961 год / © Associated Press

В октябре 1980 года Елизавета II и принц Филипп присутствовали на аудиенции у Папы Иоанна Павла II в его личном кабинете в Ватикане. Тогда королева также была во всем черном, с вуалью и в сверкающей бриллиантовой тиаре на голове.

Королева Елизавета II и принц Филипп с Папой Иоанном Павлом II, 1980 год / © Associated Press

Королева Камилла решила, по всей видимости, тиару не надевать, а выбрала более удобный головной убор для такой торжественной встречи.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого из королевских особ есть возможность носить белую одежду на встречах с Папой Римским.