Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Монаршая чета председательствовала на заседании Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны во дворце Сарсуэла, где Летиция появилась в сером брючном костюме от Carolina Herrera, одного из своих любимых дизайнеров и бордовом джемпере под жакетом. А король Филипп VI надел тоже серый классический костюм в сочетании с голубой рубашкой, а бордовый галстук подобрал в тон свитера его жены.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Мы нашли фото, сделанное в 2005 году, когда Летиция и Филипп были только наследной парой Испании. Во время посещения острова Форментера в рамках четвертого дня своего официального визита на Балеарские острова в мае 2005 года будущие король и королева также предстали на публике в похожих светло-серых костюмах, и прошлись перед камерами, держась за руки.

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Король Филипп VI и королева Летиция в 2005 году / © Getty Images

Как видим, с годами, стилистические предпочтение короля и королевы не сильно изменились, только образы стали более синхронизированы.

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