Носит его много лет: кронпринцесса Мэри появилась на мероприятии во дворце в старом жакете

Будущие король и королева Дании посетили прием в королевском замке Кристиансборг в Копенгагене. Однако особое внимание привлек наряд Мэри.

Кронпринцесса Мэри уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых экономных королевских особ, поскольку часто появляется на светских мероприятиях в своих старых нарядах.

Чаще всего будущая королева Дании повторяла вечерние платья, аксессуары и драгоценности, но на недавнем мероприятии во дворце, продемонстрировала бархатных жакет, которому уже около 11 лет.

Жакет Мэри от бренда Jesper Høvring и впервые она в нем появилась в 2013 году, на на новогоднем приеме, который проводила королева Дании Маргрете II во дворце Кристиансборг. Тогда жакет Мэри сочетала с тюлевой юбкой пастельного оттенка, белыми перчатками и клатчем.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик в 2013 году / Фото: Getty Images

Спустя много лет она вернулась к этому жакету, но сочетала его уже с бежевой шелковой юбкой от бренда Rachel Gilbert, которую тоже ранее не раз надевала. Также в этом образе присутствовали украшения из жемчуга, те же белые перчатки, клатч от Bottega Veneta и браслет-кафф от Rebekka Notkin.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Как видим, спустя столько лет, жакет в идеальном состоянии и, вероятно, мы еще не раз его увидим на Мэри.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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