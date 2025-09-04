ТСН в социальных сетях

119
1 мин

Носит это часто: как выглядит любимый предмет гардероба принцессы Уэльской

У принцессы Уэльской есть один любимый предмет гардероба, который она носит постоянно.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Для своих публичных выходов принцесса Кейт много раз выбирала простой белый топ в рубчик или просто классический белый. Часто это топ от бренда Joseph, который отлично сочетается с блейзерами и брючными костюмами, которые так любит носить Кейт в прохладное время года.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Топ из шелка, а не хлопка также идеально подходит для теплой погоды, обеспечивая прохладу и комфорт, а также служит отличным слоем одежды в прохладную погоду.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Ранее, напомним, мы детальнее разбирали образы принцессы Уэльской в рубашках и показывали, как она стилизует ее в своих луках.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

119
