Носит их больше 20 лет: как выглядят самые любимые сапоги принцессы Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Реклама

Это коричневые высокие сапоги из кожи от Penelope Chilvers с кисточками. Они изготовлены из экологически чистой испанской кожи, разработаны в Лондоне и произведены в Европе, поэтому они служат принцессе долгие годы.

Сапоги принцессы Кейт / © Getty Images

Их Кэтрин обувала пляж Ньюборо, чтобы присоединиться к отряду скаутов «Мост Менай», которые исследуют среду обитания диких животных в Северном Уэльсе. Сочетала принцесса обувь с удлиненной синей курткой и узкими брюками-скинни черного цвета.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В них же Кейт появилась в видео, которым делилась в свой день рождения, во время прогулки по британской сельской местности.

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Сапоги принцессы Кейт / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, выходы принцессы Кейт в высоких сапогах, которые она также очень любит.