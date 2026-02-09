- Дата публикации
Носит их больше 20 лет: как выглядят самые любимые сапоги принцессы Кейт
Принцесса Уэльская носит эти водонепроницаемые сапоги уже более 20 лет и очень их любит надевать, когда ей необходимо появиться на каком-нибудь мероприятии на природе.
Это коричневые высокие сапоги из кожи от Penelope Chilvers с кисточками. Они изготовлены из экологически чистой испанской кожи, разработаны в Лондоне и произведены в Европе, поэтому они служат принцессе долгие годы.
Их Кэтрин обувала пляж Ньюборо, чтобы присоединиться к отряду скаутов «Мост Менай», которые исследуют среду обитания диких животных в Северном Уэльсе. Сочетала принцесса обувь с удлиненной синей курткой и узкими брюками-скинни черного цвета.
В них же Кейт появилась в видео, которым делилась в свой день рождения, во время прогулки по британской сельской местности.
Ранее, напомним, мы показывали, выходы принцессы Кейт в высоких сапогах, которые она также очень любит.