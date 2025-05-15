Носит их не снимая: Меган Маркл показала свои любимые кольца и красивый маникюр

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Герцогиня Сассекская опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию своего бренда As ever. На снимке Меган запечатлена зачерпывающей ложкой сухой смеси в пакетике с листовым чаем, на котором хорошо видна ее левая рука, где она носит помолвочное кольцо, обручальное кольцо и кольцо вечности от принца Гарри.

Эти три кольца Меган Маркл практически не снимает с пальца за редким исключением, когда она отправляет ювелирные изделия на чистку или какую-либо переработку.

Маникюр Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Также мы обратили внимание на маникюр Меган. В последнее время она отдает предпочтение нежным пастельным оттенкам, которые подходят практически под любой ее повседневный образ или лук для выхода в свет.

Реклама

Кстати, ранее маникюр Меган Маркл был далек от идеала, но теперь он выглядит значительно лучше.

Меган Маркл / © Getty Images