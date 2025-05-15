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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Носит их не снимая: Меган Маркл показала свои любимые кольца и красивый маникюр

Меган Маркл продемонстрировала свои любимые украшения, которые носит не снимая, крупным планом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекская опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию своего бренда As ever. На снимке Меган запечатлена зачерпывающей ложкой сухой смеси в пакетике с листовым чаем, на котором хорошо видна ее левая рука, где она носит помолвочное кольцо, обручальное кольцо и кольцо вечности от принца Гарри.

Эти три кольца Меган Маркл практически не снимает с пальца за редким исключением, когда она отправляет ювелирные изделия на чистку или какую-либо переработку.

Маникюр Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Маникюр Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Также мы обратили внимание на маникюр Меган. В последнее время она отдает предпочтение нежным пастельным оттенкам, которые подходят практически под любой ее повседневный образ или лук для выхода в свет.

Кстати, ранее маникюр Меган Маркл был далек от идеала, но теперь он выглядит значительно лучше.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

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