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Носит их не снимая: Меган Маркл показала свои любимые кольца и красивый маникюр
Меган Маркл продемонстрировала свои любимые украшения, которые носит не снимая, крупным планом.
Герцогиня Сассекская опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию своего бренда As ever. На снимке Меган запечатлена зачерпывающей ложкой сухой смеси в пакетике с листовым чаем, на котором хорошо видна ее левая рука, где она носит помолвочное кольцо, обручальное кольцо и кольцо вечности от принца Гарри.
Эти три кольца Меган Маркл практически не снимает с пальца за редким исключением, когда она отправляет ювелирные изделия на чистку или какую-либо переработку.
Также мы обратили внимание на маникюр Меган. В последнее время она отдает предпочтение нежным пастельным оттенкам, которые подходят практически под любой ее повседневный образ или лук для выхода в свет.
Кстати, ранее маникюр Меган Маркл был далек от идеала, но теперь он выглядит значительно лучше.