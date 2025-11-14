Носит их редко: чем особенны новые рубиновые серьги принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Обычно Кейт выбирает для выходов украшения с сапфирами, бриллиантами и жемчугом, но недавно появилась на мероприятии в честь Дня перемирия в паре рубиновых серег, которые до этого носила лишь дважды.

Кэтрин появилась в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире и была одета в черное платье-пальто от Кэтрин Уокер и новую шляпу от Джейн Тейлор, дополнив образ сверкающими серьгами-подвесками из рубинов и бриллиантов.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

«Классический дизайн в форме капли включает в себя яркий рубин в центре, окруженный нежным ореолом из бриллиантов, а один бриллиант наверху добавляет им вневременной элегантности», — рассказал эксперт по ювелирным изделиям Максвелл Стоун из Steven Stone Jewelers в интервью Marie Claire. Скорее всего, это украшение изготовлено на заказ, а рубины символизируют силу, мужество и лидерство — как нельзя лучше подходит для мероприятия, посвященного военнослужащим.

«Рубины издавна ассоциируются с любовью, защитой и силой, а их глубокий красный оттенок естественным образом сочетается с цветом мака. Выбор рубинов для столь торжественного национального события кажется глубоко осознанным, отдавая дань не только памяти, но и эмоциональному резонансу этого дня».

Эти серьги также несут в себе личный штрих. Так, как рубины — камень, соответствующий знаку зодиака принца Джорджа — старшего сына Кейт и Уильяма — будущего короля Англии.

Принцесса Уэльская на праздновании 80-летия Дня Победы в Европе / © Associated Press

Отметим, что принцесса Уэльская впервые надела эти серьги в мае, когда присутствовала на торжествах по случаю 80-летия Дня Победы в Европе, а после носила их во время государственного визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию в сентябре.