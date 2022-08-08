Носит именную обувь: что известно о любимых эспадрильях королевы Летиции

Королева Испании - большая поклонница удобных и лаконичных эспадрилий. И несмотря на то, что обычно они считаются неформальной обувью, королева вывела их на совершенно новый уровень и сочетает со всем: вечерними платьями, юбками, легкими брюками, сарафанами и регулярно носит в отпуске.

Чаще всего 49-летнюю супругу короля Филиппа VI можно увидеть в эспадрильях от испанского бренда Espadrilles Picón. Мастера этой марки изготовляют вручную с 1978 года, опираясь на многовековые традиции и опыт.

Летиция на публике появлялась в самых различных моделях от этой марки, но самые любимые у королевы эспадрильи со шнуровкой спереди, которая переходит в завязки. Эта модель носит имя королевы Letizia (в переводе "Летиция"). Недавно в таких она появилась на приеме в летней резиденции.

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

Стоимость такой пары обуви ручной работы - от 58 до 65 евро.

Эспадрильи королевы Летиции

Также Ее Величество появлялась неоднократно в других моделях от этой марки. У нее большая коллекция в разных цветах.

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

Эспадрильи королевы Летиции / Фото: Getty Images

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