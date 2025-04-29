Носит именную подвеску: принцесса Раджва появилась с особым золотым украшением

Принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

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28 апреля принцессе Раджве исполнилось 30 лет и по такому случаю дворец опубликовал новый портрет супруги принца Иордании Хусейна. На фото она позировала в костюме цвете бургунди от бренда Simkhai, который включал блузу и брюки.

Из украшений иорданская принцесса выбрала золотые нежные изделия — серьги в виде капель от Insignia Jewellers, а также оригинальное ожерелье-лариат с двумя буквами арабского алфавита объединенными бриллиантом. Такое ее украшение очень символичное, поскольку означает первые буквы ее имени и имени ее мужа.

Однако Раджва не единственная известная девушка, которая любит носить именные подвески. Также подобное украшение есть и у герцогини Сассекской, Кейт Миддлтон и многих других звезд.

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Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images