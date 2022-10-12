Носит не только жемчуга королевы: принцесса Уэльская удивила выбором украшения

Принц и принцесса Уэльские провели специальный выпуск новостей Radio 1 в рамках Всемирного дня психического здоровья, где Кейт появилась с необычным украшением на шее, которое теперь все обсуждают.

Во вторник Уильям и Кейт посетили ежедневное новостное шоу Newsbeat на BBC Radio 1, чтобы еще раз обсудить важность психического здоровья молодежи и не только.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Для появления в эфире принцесса Уэльская выбрала молочный удлиненный блейзер от Zara, который стоит 69,90 долларов, который ранее уже надевала, когда в июне 2022 года посещала маленькую деревню Брент.

Кэтрин надела блейзер с топом в тон и черными брюками. А также сочетала с необычным украшением на шее.

Принцесса Уэльская в Бренте / Фото: Getty Images

Обычно принцесса носит украшения из жемчуга или золотые элегантные подвески на тонких цепочках. Но в этот раз Кейт выбрала очень необычное золотое колье от Laura Lombardi с подвеской в форме сердца, стоимостью 235 фунтов стерлингов. И это и правда очень не похоже на все украшения, которые публика видела раньше на Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Возможно, принцесса решила экспериментировать с аксессуарами, а не только носить то, что она может себе позволить взять в королевской шкатулке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцессу Уэльскую заметили в жемчуге покойной королевы Елизаветы II.

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