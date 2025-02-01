Носит серьги за 100 долларов: как выглядит украшение, которое выбрала для публичного выхода принцесса Кейт

Принцесса Кейт появилась на публике в стильных золотых серьгах от Spells of Love во время своего недавнего визита в Южный Уэльс.

В этот день принцесса Кейт блистала в сером платье от Zara с плетением Глен, которое носила впервые в 2020 году, дополнила свой образ пальто кремового цвета от Chris Kerry Bespoke и подходящими туфлями-лодочками Russell & Bromley на каблуках из черной кожи, а также серьгами от Spells of Love.

Это валлийский бренд украшений, а стоимость таких серьг, которые надела Кейт – 89 фунтов стерлингов (около 110 долларов).

Бренд Spells of Love был основан в 2016 году дизайнером Хейли Джонс. Как пишет express.co.uk тогдашний небольшой бизнес значительно вырос с тех пор, после того как он начался в небольшой студии в самом сердце Уэльса.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Креативный директор описывает эти серьги как "идеальное кольцо для любого случая, крупное и смелое украшение, которое украсит любой наряд".

Компания Spells of Love придерживается принципов ответственного производства и использует в своей продукции переработанные материалы.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Так что неудивительно, что Кейт выбрала их украшение. Благодаря эффекту принцессы Кейт эти серьги уже распроданы.

Читайте также: