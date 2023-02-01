Носит теперь только его: что известно о новом любимом кольце королевы Летиции

С недавних пор королевы Летиция носит на указательном пальце новое золотое кольцо. Рассказываем подробнее, что же это за особенное украшение, с которым Ее Величество почти не расстается.

Это золотое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno стоимостью 975 евро. Считается, что это подарок от ее мужа короля Филиппа или дочерей.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На внешней стороне кольца выгравированы слова amor che tutto move, или "любовь движет всем" - это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери "Божественная комедия". На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: "Пока я существую, тебя будут любить".

Вот что пишет бренд на своей странице в Instagram по поводу этого кольца Летиции: "Нас так переполняет радость и честь, что она выбрала нас! Ювелирные украшения Coreterno выполнены из серебра 925 пробы или желтого золота 18 карат. Все наши уникальные изделия выполнены вручную в Риме руками лучших итальянских мастеров, в античной технике".

Ранее королева Летиция носила постоянно позолоченное кольцо от марки Karen Hallam. Это украшение минималистичного дизайна, выполнено из серебра, но у королевы еще и в позолоте. Украшение с интересным овальным верхом – это подарок дочерей Летиции – принцессы Леонор и инфанты Софии. Девочки сами накопили 90 евро, чтобы купить кольцо для мамы. И долгий период времени Летиция его носила не снимая.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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