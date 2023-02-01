Носит теперь только его: что известно о новом любимом кольце королевы Летиции

С недавних пор королевы Летиция носит на указательном пальце новое золотое кольцо. Рассказываем подробнее, что же это за особенное украшение, с которым Ее Величество почти не расстается.
Это золотое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno стоимостью 975 евро. Считается, что это подарок от ее мужа короля Филиппа или дочерей.
На внешней стороне кольца выгравированы слова amor che tutto move, или "любовь движет всем" - это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери "Божественная комедия". На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: "Пока я существую, тебя будут любить".
Вот что пишет бренд на своей странице в Instagram по поводу этого кольца Летиции: "Нас так переполняет радость и честь, что она выбрала нас! Ювелирные украшения Coreterno выполнены из серебра 925 пробы или желтого золота 18 карат. Все наши уникальные изделия выполнены вручную в Риме руками лучших итальянских мастеров, в античной технике".
Ранее королева Летиция носила постоянно позолоченное кольцо от марки Karen Hallam. Это украшение минималистичного дизайна, выполнено из серебра, но у королевы еще и в позолоте. Украшение с интересным овальным верхом – это подарок дочерей Летиции – принцессы Леонор и инфанты Софии. Девочки сами накопили 90 евро, чтобы купить кольцо для мамы. И долгий период времени Летиция его носила не снимая.
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