Носит украшения Елизаветы II: королева Камилла появилась в Челтнеме с брошью покойной свекрови

Например, на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерское аббатство королева-консорт также приезжала с брошью покойной Елизаветы II – сапфировой, ее же она надевала и ранее на другие мероприятие.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На конные соревнования королева Камилла пришпилила на пальто верблюжьего цвета серебряную брошь в виде лошади и всадника на ней, принадлежавшую ее свекрови, покойной королеве, когда она занимала центральное место в Женском дне на фестивале в Челтнеме.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла сменила Елизавету II в качестве главного королевского сторонника гонок. Но она была не единственной королевской особой на ипподроме в Глостершире.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Дочь королевской принцессы Анны – Зара Тиндалл – присутствует на соревнованиях вместе с мужем Майком.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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