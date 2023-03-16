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Носит украшения Елизаветы II: королева Камилла появилась в Челтнеме с брошью покойной свекрови

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
1 мин
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Носит украшения Елизаветы II: королева Камилла появилась в Челтнеме с брошью покойной свекрови

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Это не первая брошь, которую надела супруга короля Чарльза III.

Например, на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерское аббатство королева-консорт также приезжала с брошью покойной Елизаветы II – сапфировой, ее же она надевала и ранее на другие мероприятие.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На конные соревнования королева Камилла пришпилила на пальто верблюжьего цвета серебряную брошь в виде лошади и всадника на ней, принадлежавшую ее свекрови, покойной королеве, когда она занимала центральное место в Женском дне на фестивале в Челтнеме.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла сменила Елизавету II в качестве главного королевского сторонника гонок. Но она была не единственной королевской особой на ипподроме в Глостершире.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Дочь королевской принцессы Анны – Зара Тиндалл – присутствует на соревнованиях вместе с мужем Майком.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
382
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