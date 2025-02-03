Носит уже 20 лет: как выглядит любимый аксессуар принцессы Анны

Принцесса Анна, как и ее брат король Чарльз, демонстрирует свою приверженность принципам устойчивого развития. Она носит одну и ту же пару солнцезащитных очков уже 20 лет.

Это зеркальные спортивные очки от Adidas. Во время недавней поездки в Южную Африку принцесса Анна снова была замечена в этом аксессуаре.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Королевская особа была замечена в своих любимых очках Adidas бесчисленное количество раз. Она носит их на конные соревнования, Олимпиады или на деловые рабочие выходы. Предполагается, что у Анны эта модель очков с 2008 года.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса сочетает аксессуар со спортивными луками и повседневными образами, а также классическими пальто и шляпами. И, похоже, менять свой привычный и любимый аксессуар совсем не собирается.

Анна часто повторяет и наряды для новых выходов в свет. В декабре 2024 года на приеме в Букингемском дворце сестра короля появилась в наряде, которое носила 37 лет.

Принцесса Анна в очках / Фото: Getty Images

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