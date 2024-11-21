О Сассекских сняли новый фильм: про что будет кино о Меган и Гарри

Новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл выйдет в эфир 3 декабря и обещает эксклюзивные откровения о герцоге и герцогине Сассекских.

Фильм под названием "Гарри – потерянный принц" выйдет в эфир на немецком канале ZDF. Он расскажет о роли пары в британской монархии. Режиссером фильма выступила Ульрика Грюневальд.

По сообщению Express.co.uk документальный фильм рассказывает о трудностях, с которыми пришлось столкнуться принцу Гарри в королевской семье после его решения отказаться от королевских обязанностей в январе 2020 года. Режиссер исследует, как это повлияло на британскую монархию в целом.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

По данным ZDF, в фильме рассказывается о том, как королевская семья справляется со значительными изменениями после "Мегзита", включая смерть покойной королевы Елизаветы II и такие проблемы, как рак у короля Чарльза III и принцессы Уэльской Кейт.

"Даже в добровольном изгнании в Монтесито принц Гарри остается фигурой, вызывающей общественный интерес. Его приверженность благотворительным организациям — таким как Invictus Games, которые он основал для раненых военнослужащих, — всегда ставит его в центр внимания", — говорится в описании фильма.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В фильме также затрагивается вопрос о том, как Гарри из любимого члена королевской семьи превратился в противоречивую фигуру, а все его разоблачения в последние годы вызвали много проблем в семье.

Напомним, ранее Гарри и Меган представили свой документальный фильм на Netflix, в котором рассказали свою историю.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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