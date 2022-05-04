Новая фаворитка Путина: кто она и почему о ней все говорят

Новая фаворитка Путина: кто она и почему о ней все говорят

Периодически кремлевский диктатор выходит из своего бункера. Например, для того, чтобы встретиться с юной спортсменкой, которая, если верить слухам, стала новой фавориткой президента РФ.

В апреле Путин провел неформальную встречу с фигуристкой Камилой Валиевой. Произошло это 26 апреля на встрече олимпийских чемпионов "Пекина-2022" в Кремле. Как раз в этот день Камила праздновала 16-летие, президент поздравил юное дарование с праздником, выпил с ней шампанского и вручил подарок – шелковый платок.

Камила Валиева / Associated Press

В прессе тут же начали судачить, что то, как проходила эта встреча, напоминает первое общение Путина с его нынешней любовницей, а может быть, уже и женой – гимнасткой Алиной Кабаевой. Ведь, когда они познакомились, Алине было немного больше, чем Камиле – 18 лет.

Камила Валиева / Associated Press

Во время торжественной речи Путин заметно нервничал, переминался с ноги на ногу, похлопывал руками по трибуне, за которой стоял, а когда говорил о таланте Камилы, расплылся в улыбке.

Кто такая Камила Валиева

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, - Олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021, серебряный призер чемпионата России (2021). Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022). Такая юная и такая талантливая, ну просто вторая Кабаева. Фигурным катанием занимается с 3,5 лет.

Камила Валиева / Associated Press

11 февраля 2022 года International Testing Agency (ITA) сообщило, что в пробе на допинг спортсменки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре, был обнаружен запрещенный в спорте препарат — триметазидин. Это вещество является метаболиком, улучшает кровообращение и выносливость спортсменов, что позволяет им выполнять больший объем тренировок. Припоминаем и у Кабаевой был скандал с допингом во время ее спортивной карьеры. 14 февраля 2022 года спортивный суд CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и разрешил Камиле Валиевой выступление на Олимпиаде 2022, где она и получила свою медаль.

Камила Валиева / Associated Press

В соцсетях Валиеву уже прозвали "молодой версией Кабаевой" и вспомнили, что в древние времена существовала традиция: мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их. Так стоит ли переживать Кабаевой?

Алина Кабаева / Associated Press

Впрочем, про Кабаеву в соцсетях ходят совсем другие слухи. В Instagram аккаунте general.svr вчера опубликовали пост, в котором предположили, что любовница Путина снова беременна.

"Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин, по словам очевидцев, выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, ан-нет...", - пишется в аккаунте.

Алина Кабаева, по неподтвержденной информации, является матерью троих детей Путина – двоих сыновей и дочери.

Читайте также: