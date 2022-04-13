Новая холостячка: создатели реалити-шоу посмеялись над женой Медведчука – Оксаной Марченко

На официальном аккаунте проекта "Холостячка" подшутили над кумой Путина.

После того, как стало известно, что СБУ задержали Виктора Медведчука, в Сети активно начали распространяться забавные мемы о беглом нардепе.

После этого известия создатели популярного романтического реалити-шоу "Холостячка" решили посмеяться над женой задержанного — Оксаной Марченко.

На официальной странице проекта в Instagram опубликовали проморолик нового сезона шоу "Холостячка", в котором главной героиней выступила Оксана Марченко.

"Вы ждали премьеру "Холостяк", а здесь со вчера "Холостячка" нарисовалась", — подписали пост.

"Премьера уже сегодня", – написали в видео.

Шутка очень понравилась фолловерам аккаунта проекта.

"Хорошая шутка и удачный троллинг СТБ", "Мэм — супер", "Круто смонтировали, как всегда на самом высоком уровне Покажите эту видеовизитку Медведчуку", "Молодцы! Подняли настроение", "Ой не могу!! Как это смешно", "Да к ней никто из нормальных наших мужчин не пришел бы", — написали подписчики.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич тоже отреагировала на шутку. Она написала: "Я ревную".

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму.

Читайте также: