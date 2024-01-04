Новая королева Дании - Мэри - осталась без стилиста-парикмахера: что произошло

68-летний Сорен Хедегор сделал это заявление в эмоциональном посте в Instagram, поделившись черно-белой фотографией, когда он делал последние штрихи к прическе Мэри для коронации короля Чарльза в Лондоне в мае прошлого года.

Кронпринцесса Мэри и король Чарльз III на приеме в Букингемском дворце перед коронацией / Фото: Associated Press

Сорен работал парикмахером и визажистом кронпринцессы Мэри в течение последних 23 лет, работая с ней в годы, предшествовавшие ее свадьбе с наследным принцем Фредериком в 2004 году.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

"В конце 2023 года и с учетом смены престола я также выбрал перемены в своей жизни. 1 апреля 2024 года, спустя 23 года в качестве парикмахера Ее Королевского Высочества кронпринцессы Мэри, я передаю эстафету следующему поколению. Это были 23 удивительных и незабываемых года, наполненных воспоминаниями и дружбой, которые я всегда буду хранить в своем сердце", - написал парикмахер в своем Instagram.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у короля Фредерика X и королевы Мэри не будет коронации, когда они взойдут на престол.

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