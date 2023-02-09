Новая марка с портретом короля Чарльза III: как выглядит и когда поступит в обращение

Король Чарльз III выбрал, какой его портрет будет использоваться на марках в Великобритании. Они поступят в обращение к его коронации 6 мая 2023 года.

Портрет 74-летнего короля Чарльза, который будет на новых марках, был представлен Королевской почтой на этой неделе, что стало первым случаем, когда за 70 лет на британских марках появился другой монарх, кроме королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Новые марки поступят в продажу 4 апреля, чуть более чем за месяц до коронации короля. В отличие от своей матери, на снимке которой она была изображена в короне и украшениях, Чарльз одобрил более простой портрет.

"Короли не всегда носили короны, поэтому король совершенно справедливо решил, что это тот образ, который он хочет, и мы очень рады показать этот образ, который он выбрал", - пояснил Дэвид Голд, директор по внешним связям и политике в Королевском дворе, пишет People.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, прошлой осенью Королевский монетный двор представил новые монеты с изображением лица короля Чарльза III. Автором дизайна новых монет стал британский скульптор Мартин Дженнингс. Портрет Чарльза на монете также отличается от портрета Елизаветы II.

На протяжении жизни с портретами королевы Елизаветы II выпускали много разных марок. К примеру, эти шесть марок были выпущены Королевской почтой 20 апреля 2016 года в ознаменование 90-летия королевы Елизаветы II. На них Елизавета запечатлена со своим отцом - королем Георгом VI, с принцессой Анной и принцем Чарльзом, с герцогом Эдинбургским и даже с Нельсоном Манделой в 1996 году.

Марки с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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