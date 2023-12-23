Новая прическа королевы Летиции, от которой все в восторге: как она выглядит

Чаще всего королева Летиция делает себе классические укладки, немного выравнивая волосы или подкручивая. Иногда она собирает их в высокий хвост, но реже делает красивые пучки.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

На днях Летиция с королем Филиппом VI посетили заключительный концерт председательства Испании в ЕС в Национальной аудитории в Мадриде, где супруга монарха появилась в бархатном черном костюме и туфлях-лодочках на невысоких каблуках, а все внимание было приковано к ее прическе.

Стилист по волосам королевы сделал ей красивый пучок, который был заплетен изящно в косу. С такой прической мы видим королеву чрезвычайно редко и на каких-то государственных мероприятиях.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевские поклонники, обсуждая новую прическу Летиции в соцсетях пришли в восторг. Многие из них отметили, что прическа идеально подчеркнула изящную шею королевы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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