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Новая прическа принцессы Кейт: вспоминаем и ее другие образы с челками

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
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Новая прическа принцессы Кейт: вспоминаем и ее другие образы с челками

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцессы так же, как и любые другие женщины, иногда хотят каких-то перемен во внешности. Не чуждо это и принцессе Уэльской Кэтрин.

41-летняя Кейт Миддлтон на прошлой неделе вернулась к исполнению своих королевских обязанностей. Она посетила сразу несколько мероприятий - тюрьму HMP High Down в Суррее и мероприятие с мужем принцем Уильямом в Херефорде.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На публике принцесса Уэльская появилась с новой прической. Королевские поклонники и эксперты по красоте обратили внимание на то, что Кейт снова обрезала челку. На этот раз это челка-шторка, кстати, обычно знаменитости скрывают возраст с помощью такой челки свои морщины на лбу.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А некоторые эксперты убеждены, что Кэтрин не только обрезала челку, но и покрасила волосы, а также нарастила некоторые пряди. Ее прическа на некоторых фото и правда выглядит объемной, но не на всех.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, Кэтрин уже неоднократно носила челку, и она ей очень шла. Мы решили собрать несколько фотографий и показать вам их.

Принцесса Кейт и принц Уильям, когда она была беременна первенцем - принцем Джорджем / © Getty Images
Принцесса Кейт и принц Уильям, когда она была беременна первенцем - принцем Джорджем / Фото: Getty Images
Принцесса Кейт / © Getty Images
Принцесса Кейт / Фото: Getty Images
Принцесса Кейт / © Getty Images
Принцесса Кейт / Фото: Getty Images
Принцесса Кейт / © Getty Images
Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская также стала чаще делать маникюр, но, увы, он пока что не идеален.

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Дата публикации
Просмотры
348
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