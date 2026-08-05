Принцесса Евгения / © Associated Press

Реклама

В британской монархии даже самые радостные семейные новости влекут за собой официальные последствия. Именно так и произошло после рождения третьего ребенка принцессы Евгении и её мужа Джека Бруксбенка, о чём сообщило издание Hello!.

Супруги, поженившиеся в 2018 году, на этой неделе впервые стали родителями дочери. Девочка родилась 3 августа 2026 года в одной из больниц Лиссабона, где сейчас проживает семья. Имя новорожденной пока не разглашают, ведь Евгения и Джек хотят спокойно выбрать его в семейном кругу.

Реклама

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Associated Press

Для пары это уже третий ребенок, они воспитывают двух сыновей — Августа, родившегося в феврале 2021 года, и Эрнеста, появившегося на свет в мае 2023 года.

Реклама

В своём Instagram принцесса опубликовала первый снимок малышки, которая была одета в нежно-розовый комбинезон и синюю шапочку с сердечками и бабочками.

Новый порядок престолонаследия

Джеймс, граф Уэссекский, принц Эдвард, герцог Эдинбургский, София, герцогиня Эдинбургская и леди Луиза Виндзорская / © Associated Press

Несмотря на то, что принцесса Евгения не выполняет обязанностей действующего члена королевской семьи, её дети автоматически входят в официальную линию престолонаследия. Новорожденная дочь заняла 15-е место в очереди на британский престол, сразу после своих старших братьев Августа и Эрнеста.

Именно поэтому изменения коснулись младшего брата короля Чарльза III — принца Эдварда. Ранее он занимал 15-е место, но теперь опустился на 16-е. Также на одну ступеньку сместились и его дети: Джеймс, граф Уэссекский, теперь занимает 17-е место, а леди Луиза Виндзор — 18-е.

На первый взгляд это может показаться чисто символическим изменением, однако именно так устроена британская система наследования престола, каждое рождение ребенка в семье автоматически меняет порядок наследования для всех, кто стоит ниже в списке.

Реклама

Кто сегодня ближе всего к британской короне

Британская королевская семья / © Associated Press

Первым в очереди на престол остается принц Уильям — старший сын короля Чарльза III. За ним следуют его трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Пятое место занимает принц Гарри, за которым следуют его дети — принц Арчи и принцесса Лилибет.

Далее в списке следует принц Эндрю, несмотря на то, что он больше не выполняет официальных королевских обязанностей. За ним идет его старшая дочь — принцесса Беатрис и её дети Сиенна и Афина, и только после них в списке находится принцесса Евгения со своими тремя детьми.

Хотя маленькая принцесса вряд ли когда-нибудь приблизится к британскому трону настолько, чтобы по-настоящему претендовать на корону, её появление уже стало частью современной истории монархии, ведь в королевской семье даже самые личные моменты неразрывно связаны с многовековыми традициями и конституционными нормами.

Новости партнеров