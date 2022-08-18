Новая угроза здоровью Путина: диктатор готовится к побегу

О здоровье президента Путина говорят часто и много. То он едва ли не при смерти, то живее всех живых. Пандемия коронавируса, которая с путинским вторжением в Украину, конечно же, никуда не исчезла, внесет свои коррективы и в рабочий график диктатора. Говорят, он снова готовится бежать в свой бункер и никуда из него не выходить.

В телеграм-канале Generall SVR появились новые подробности, которые касаются ухудшения здоровья "слишком здорового" Путина. И речь идет о пандемии COVID-19.

Путин / Фото: Associated Press

"Президент России Владимир Путин и его окружение готовятся к возможным проблемам, связанным с резким ухудшением здоровья "слишком здорового" президента. С большой долей вероятности можно сказать, что уже скоро президент не сможет лично проводить встречи и участвовать в больших мероприятиях и нарастающие проблемы с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса оказались для Путина и его окружения как нельзя кстати.

Теперь Путин может, ссылаясь на необходимость соблюдения антиковидных ограничений, перейти на удаленку. Встречи с президентом, проводимые в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake, не требуют его личного участия.

Путин и Шойгу / Фото: Associated Press

Так, последние три "встречи" президента с главами субъектов РФ проходили в видеоформате именно с применением технологии Deepfake без личного участия Путина, и это уже далеко не первые случаи. Как уверяют разработчики, данные технологии настолько прогрессивны и качественны, что определить "подделку" не могут даже профессиональные программы, а не то что человек. Двойников президента также в последнее время используют достаточно часто, экспериментируя даже с публичными выходами", - пишут на канале.

То есть, как только эпидемиологическая обстановка в РФ ухудшиться, "фюрер" сможет снова сбежать в бункер, из которого сейчас все-таки иногда выходит, и управлять страной удаленно. Говорят, что в окружении диктатора уже задаются вопросом, как долго можно будет имитировать деятельность Путина в случае его смерти.

"Ответ не очевиден, но если status quo будет сохранятся и в кругу посвященных будет консенсус вокруг сохранения этого статуса, то довольно долго", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что чиновники диктатора Путина охвачены паникой и тайно пытаются положить конец войне в Украине. Но пока не получается.

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