- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Новинка в ее ювелирной коллекции: королева Камилла вышла в свет в новом украшении
Супруга британского монарха любит носить украшения.
В ее ювелирной шкатулке есть множество личных брошей, серьг и колье, а также у Камиллы есть доступ к ювелирным коллекциям Короны, тем, которые принадлежат монарху.
Недавно в коллекции королевы Камиллы появилась новая брошь, которую супруга Чарльза приобрела во время поездки в Италию. Ее она надела во время визита на выставку вязаных цветов в Уилтшире.
Эта квадратная брошь украшена плоскики кубиками гематита с отделкой из серебра, золота и бронзы. Ее изготовила итальянский ювелирный дизайнер Лючия Одескальки, пишет thecourtjeweller.com. Камилла пополнила свою коллекцию брошей в начале этого года во время государственного визита в Италию.
Напомним, ранее мы показывали, шесть любимых украшений королевы Елизаветы II, которые теперь носит королева Камилла.