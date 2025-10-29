Новинка в ее ювелирной коллекции: королева Камилла вышла в свет в новом украшении

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

В ее ювелирной шкатулке есть множество личных брошей, серьг и колье, а также у Камиллы есть доступ к ювелирным коллекциям Короны, тем, которые принадлежат монарху.

Недавно в коллекции королевы Камиллы появилась новая брошь, которую супруга Чарльза приобрела во время поездки в Италию. Ее она надела во время визита на выставку вязаных цветов в Уилтшире.

Брошь королевы Камиллы / © Associated Press

Эта квадратная брошь украшена плоскики кубиками гематита с отделкой из серебра, золота и бронзы. Ее изготовила итальянский ювелирный дизайнер Лючия Одескальки, пишет thecourtjeweller.com. Камилла пополнила свою коллекцию брошей в начале этого года во время государственного визита в Италию.

Реклама

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, шесть любимых украшений королевы Елизаветы II, которые теперь носит королева Камилла.